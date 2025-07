Banca Generali nel 1H 2025 utile a €200,2 mln -16,4% nel 2Q a €89,9 mln; Mossa | Modello resiliente e sostenibile

Nel 1H 2025 crescono le componenti stabili: commissioni ricorrenti +8,4%, margine d’interesse +2,7%. Solida raccolta netta a €3 mld, CET1 al 17,7%, masse totali a €106,5 mld Il Consiglio di amministrazione di Banca Generali ha approvato i risultati consolidati al 30 giugno 2025. Le parole di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Banca Generali, nel 1H 2025 utile a €200,2 mln (-16,4%), nel 2Q a €89,9 mln; Mossa: "Modello resiliente e sostenibile"

Banca Generali, la parola agli azionisti - L'inestricabilità del potenziale conflitto, suscettibile di ricorrere anche in altre realtà simili, sebbene non proprio identiche, solleciterebbe misure normative de iure condendo

Nagel (Mediobanca): "Troppo diversi da MPS; l'operazione su Banca Generali crea un leader nel wealth management e valore per tutti" - Alberto Nagel, Amministratore delegato Mediobanca, ha dichiarato: "Rimaniamo fermi su una storia industriale molto forte di crescita e di distribuzione ai nostri azionisti, ed è sulla base di quella che pensiamo di convincere la maggioranza dei soci a votare, il 16 giugno, a favore dell’ops su Banca

Milleri (Delfin) e l'avvicinamento a Orcel e Nagel: appoggio ad Unicredit per Ops su Banco Bpm e a Mediobanca per Ops su Banca Generali - Delfin sostiene l'Ops di Unicredit su Banco BPM votando in assemblea a favore con il suo 2,76% e apre a Nagel su Banca Generali, segnando un cambio di rotta che sembrerebbe incrinare l'asse con Caltagirone e rimescolare gli equilibri nel risiko bancario italiano; Generali verso il si alla cessione d

Record di utili per Banca Generali. Mossa: È il miglior bilancio della nostra storia; Banca Generali, utile in calo. Mossa: “L’integrazione con Mediobanca può avere senso”; Ops Banca Generali: per Barclays il titolo vale 60,6 euro. Il ruolo centrale dei banker e del ceo Gian Maria Mossa.

L'utile di Banca Generali nel semestre oltre i 200 milioni - L'utile netto consolidato di Banca Generali si è attestato a 200,2 milioni nel primo semestre, in calo del 16% rispetto ai 239,6 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente che aveva beneficiato ... Scrive ansa.it

Banca Generali, utile a 110 milioni. Mossa: proteggeremo e risparmieremo - Banca Generali ha chiuso il primo trimestre dell'anno con un utile netto di 110,3 milioni (da 122 nello stesso periodo dell'anno precedente) e massa totali in rialzo del 7,3% a 103,9 miliardi. Come scrive ilmessaggero.it