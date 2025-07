Inter si sblocca la trattativa Leoni | le parole del DS Cherubini non lasciano dubbi

Giovanni Leoni non è più incedibile. Il Parma ha aperto alla possibilità di una cessione del giovane difensore classe 2006, e ora l’ Inter si rimette a caccia. A rivelarlo è stato il direttore sportivo del club emiliano, Federico Cherubini, che ha confermato la disponibilità a trattare, anche attraverso l’inserimento di contropartite tecniche. L’ Inter dopo settimane buie sul fronte Leoni vede finalmente uno spiraglio per trattare. Cherubini apre: “Si può fare, ma servono le giuste condizioni”. Fino a pochi giorni fa sembrava che Leoni fosse blindato. Oggi, invece, l’apertura è chiara: il Parma è pronto a discutere, a patto che l’operazione sia strutturata in modo soddisfacente. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

