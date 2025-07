Orchidea Museo Boschi Di Stefano e Museo Francesco Messina Il bando per gli spazi vuoti

Nuove funzioni in spazi liberi all'interno di tre istituzioni culturali milanesi: l'ex cinema Orchidea (via Terraggio, zona corso Magenta), la Casa Museo Boschi Di Stefano (via Jan, CittĂ Studi) e lo Studio Museo Francesco Messina (ex chiesa di San Sisto al Carrobbio). Il Comune di Milano ha. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: museo - orchidea - boschi - stefano

?ESTATE 2025 Milano cerca idee per rilanciare tre spazi culturali: ora serve vera inclusività - Attualità - Dossier Cultura Avviata un’indagine pubblica per proposte di valorizzazione per Casa Museo Boschi Di Stefano, ex Cinema Orchidea e Studio Mu... Vai su X

Orchidea, Museo Boschi Di Stefano e Museo Francesco Messina. Il bando per gli spazi vuoti; Milano si fa bella: il maxi piano del Comune per riqualificare gli spazi culturali; Milano: Consultazione Pubblica per la Valorizzazione di Tre Immobili Culturali.

Il comune di milano apre un bando per valorizzare casa museo boschi di stefano, ex cinema orchidea e studio museo francesco messina - Milano apre un bando per valorizzare casa museo boschi di stefano, ex cinema orchidea e studio museo francesco messina con proposte culturali e artistiche entro il 17 ottobre 2025. Lo riporta gaeta.it

A Milano un bando per valorizzare tre luoghi di cultura - Il Comune di Milano punta a valorizzare ancora di più tre luoghi della cultura di sua proprietà con nuovi servizi e attività e per questo raccoglie delle proposte tramite un bando per Casa Museo Bosch ... Riporta ansa.it