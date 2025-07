Eataly Verona chiude definitivamente decine i lavoratori disoccupati

È arrivata la conferma della chiusura definitiva di Eataly Verona. Il negozio sorge all’interno della stazione frigorifera degli ex Magazzini Generali a Verona Sud, nel cuore della Zai storica. Non è bastato il riconoscimento da parte del pubblico perché i costi erano troppo elevati. Inutili le trattative, sia con i proprietari dello stabile per abbassare il canone d’affitto, sia con una grossa azienda che si era detta interessata a entrare nel progetto. Alla fine, il 3 agosto arriverà la chiusura e decine di persone resteranno disoccupate. Eataly Verona chiude. Parcheggi e scaffali vuoti salutano gli ultimi giorni di Eataly Verona. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Eataly Verona chiude definitivamente, decine i lavoratori disoccupati

