Il Paradiso delle Signore i nuovi personaggi

Il Paradiso delle Signore riaprirĂ al pubblico di Rai 1 lunedì 8 settembre 2025, alle 16 circa, con la decima stagione della serie Rai, l'ottava in versione soap pomeridiana. Al fianco dei protagonisti che animano le vicende che ruotano attorno al grande magazzino di moda nella Milano di metĂ anni '60 arrivano nuovi personaggi.

Giulia Furlan licenziata dopo collusione con Tancredi per sabotare Paradiso delle Signore - Nel corso dell’ultima stagione de Il Paradiso delle Signore si è assistito a sviluppi intriganti grazie alla presenza di un personaggio controverso e ambizioso, rappresentato da Giulia Furlan.

Il Paradiso delle Signore: addii, tributi e nuove prospettive nella puntata finale - Durante la serata di lunedì 5 maggio, l’ultima puntata della nona stagione de Il Paradiso delle Signore ha regalato uno spettacolo ricco di intensità e sentimento, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori fino agli ultimi istanti.

Cosa aspettarsi dalla decima stagione de Il Paradiso delle signore - Ripartono le riprese della soap opera italiana con importanti cambiamenti e nuovi sviluppi Leggi tutto Il ritorno de Il Paradiso delle signore: novitĂ e sorprese in arrivo su Donne Magazine.

Il Paradiso delle Signore, scompare uno dei volti più amati della fiction: che dolore; Il Paradiso delle Signore: Clara cede a Jerome e un segreto sconvolgente scuote 'Villa Guarnieri'; Il Paradiso delle Signore: Adelaide sparisce e Marcello è disperato. Il segreto (sofferto) di Umberto.

Il Paradiso delle Signore 10, Thomas Santu svela le anticipazioni/ “Enrico scopre una grave malattia” - Il Paradiso delle Signore 10, la confessione choc di Thomas Santu: “Enrico nasconde un male che potrebbe allontanarlo da Marta per sempre”. Come scrive ilsussidiario.net

il paradiso delle signore 10: crisi in casa puglisi e nuovi colpi di scena in arrivo da settembre su rai 1 - la decima stagione de il paradiso delle signore si concentra sulle tensioni nella famiglia puglisi, con ciro e concetta in crisi, agata che valuta un trasferimento in francia e cambiamenti alla guida ... Segnala gaeta.it