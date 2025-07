Vi presento i nuovi prof Amici 25 tutte le novità | l’annuncio di Maria De Filippi

Torna la scuola piĂą amata della televisione italiana. Dopo il successo delle scorse stagioni, Amici di Maria De Filippi è pronto a riaprire i battenti per la sua venticinquesima edizione, confermandosi come uno dei programmi di punta del palinsesto autunnale di Canale 5. Il talent show, che da anni lancia nuovi artisti nel panorama musicale e coreutico italiano, ripartirĂ con una formula ormai rodata, ma con la solita attesa per scoprire i nuovi volti che popoleranno la scuola. Anche stavolta, i casting hanno registrato migliaia di candidature da tutta Italia, tra aspiranti ballerini e cantanti pronti a inseguire il sogno della notorietĂ sotto l’occhio vigile dei professori. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

