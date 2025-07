Si fingevano tecnici dell' impianto di riscaldamento per compiere furti in casa di anziani | furti per oltre 20mila euro

Il modus operandi era sempre lo stesso: individuare le vittime in base alla loro più anziana età , fingersi tecnici dell'impianto di riscaldamento, fingere di dover eseguire un controllo alle tubature, entrare nell'abitazione e compiere il colpo. Una pratica collaudata e che è finita al centro. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Luino: furti in casa e truffe, scacco alla banda dei finti agenti e tecnici del gas - Luino, 3 giugno 2025 – Furti nelle case e truffe agli anziani: sgominata la banda dei sinti. Sono state eseguite oggi, mercoledì 3 giugno 2025, sei misure cautelari in carcere a carico di sei persone.

Si fingevano tecnici dell'impianto di riscaldamento per compiere furti in casa di anziani: indagati due uomini - Il modus operandi era sempre lo stesso: individuare le vittime in base alla loro più anziana età , fingersi tecnici dell'impianto di riscaldamento, fingere di dover eseguire un controllo alle tubature, entrare nell'abitazione e compiere il colpo.

