L' Ue pubblica la nota sui dazi ci sono differenze con gli Usa | Giuridicamente non vincolante sulle tasse web decidiamo noi

La Ue: ┬źIntesa sui dazi non ├Ę giuridicamente vincolante┬╗. Il portavoce della Commissione: ┬źNon cambiamo le nostre regole sul digitale e nemmeno sugli standard alimentari┬╗. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it ┬ę Xml2.corriere.it - L'Ue pubblica la nota sui dazi, ci sono differenze con gli Usa: ┬źGiuridicamente non vincolante, sulle tasse web decidiamo noi┬╗

