Taranto si dimette il sindaco alla vigilia del consiglio su decarbonizzazione Ilva A Genova il Comitato No Forno Elettrico | Cornigliano non diventi una nuova zona di sacrificio

La notizia delle dimissioni del sindaco di Taranto Pietro Bitetti, arrivate alla vigilia del consiglio comunale monotematico sul piano di decarbonizzazione dell’ex Ilva, riaccende l’attenzione nazionale sulla gestione delle grandi crisi industriali e sul ruolo delle comunità locali nei processi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: taranto - sindaco - vigilia - consiglio

Rinviati i funerali di Giancarlo Cito L'ex sindaco di Taranto è morto domenica notte, le esequie erano in programma oggi pomeriggio - I funerali di Giancarlo Cito erano in programma oggi alle 16,30. Ieri a tarda sera tramite social network Mario Cito, figlio dell’ex sindaco di Taranto, ha comunicato il rinvio “per motivi indipendenti dalla nostra volontà .

Rinviati i funerali di Giancarlo Cito L'ex sindaco di Taranto è morto domenica notte, le esequie erano in programma oggi pomeriggio - I funerali di Giancarlo Cito erano in programma oggi alle 16,30. Ieri a tarda sera tramite social network Mario Cito, figlio dell’ex sindaco di Taranto, ha comunicato il rinvio “per motivi indipendenti dalla nostra volontà .

Morto Giancarlo Cito, ex sindaco di Taranto e deputato: il proto-populista tra condanne, tv e insulti - Un politico, uno che flirtava con i clan, sindaco e deputato, un telepredicatore e precursore. Quante sfaccettature ha avuto la vita di Giancarlo Cito, morto a 79 anni nella sua Taranto ormai lontano dalle luci della televisione, che gli aveva regalato la prima e l’ultima ribalta, e ridotto in un angolo nei salotti politici della città che aveva prima denunciato e poi guidato negli anni in cui aveva amministrava il capoluogo jonico per poi rappresentarlo in Parlamento.

Giustizia per Taranto was live. Vai su Facebook

Contestato dalle associazioni, si dimette il sindaco Bitetti: Inagibilità politica; Ex Ilva: dimissioni del sindaco riguardano anche Cornigliano; Taranto, dimissioni del sindaco: la contestazione e la vigilia di appuntamenti critici per la città .

Ex Ilva, il sindaco di Taranto si dimette alla vigilia della firma dell’accordo di programma sui nuovi impianti - Ieri sera decine di cittadini hanno manifestato sotto il palazzo del comune chiedendo di "spegnere" l'acciaieria più grande d'Europa ... Segnala msn.com

Taranto, si dimette il sindaco Bitetti. Era stato eletto meno di due mesi fa - «Inagibilità politica»: il sindaco eletto con il centrosinistra nel capoluogo tarantino a inizio giugno si dimette alla vigilia di una riunione cruciale per il futuro dell’ex Ilva dopo una riunione co ... editorialedomani.it scrive