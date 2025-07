Petra 3 | ecco il teaser trailer della nuova stagione con Paola Cortellesi in arrivo a ottobre

Rilasciato oggi il teaser trailer della terza stagione di Petra, due nuovi casi per l’ispettrice interpretata da Paola Cortellesi e il viceispettore Andrea Pennacchi, in esclusiva su Sky e NOW. È stato diffuso oggi il teaser trailer della terza stagione di Petra, la serie Sky Original tratta dai romanzi di Alicia Giménez-Bartlett e interpretata da Paola Cortellesi. I nuovi episodi arriveranno a ottobre in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW. Dopo il successo delle prime due stagioni, Petra 3 torna con due nuove storie inedite che vedranno l’ispettrice Petra Delicato affrontare nuovi casi nella città di Genova, sempre affiancata dal fidato Antonio Monte, interpretato da Andrea Pennacchi. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Petra 3: ecco il teaser trailer della nuova stagione con Paola Cortellesi, in arrivo a ottobre

In questa notizia si parla di: petra - teaser - trailer - stagione

Petra, la stagione 3 della serie con Paola Cortellesi a ottobre su Sky Cinema e NOW: Ecco il teaser trailer - Petra, il crime drama italiano con protagonista Paola Cortellesi, torna su Sky Cinema e in streaming su NOW con due nuove storie.

????? PETRA 3 STAGIONE: Paola Cortellesi torna su Sky e NOW a ottobre! Teaser trailer ufficiale ? -

- FIST OF THE NORTH STAR - Teaser trailer 2026!! Vai su Facebook

Petra, la stagione 3 della serie con Paola Cortellesi a ottobre su Sky Cinema e NOW: Ecco il teaser trailer; Petra 3, il teaser trailer anticipa le nuove indagini di Paola Cortellesi; Paola Cortellesi torna nel ruolo di Petra: il trailer svela l'uscita della terza stagione!.

Petra 3, il teaser trailer della nuova stagione con Paola Cortellesi - Quando esce Petra 3 stagione: uscita, trama e cast e anticipazioni. Lo riporta tvserial.it

Petra, la stagione 3 della serie con Paola Cortellesi a ottobre su Sky Cinema e NOW: Ecco il teaser trailer - Petra, il crime drama italiano con protagonista Paola Cortellesi, torna su Sky Cinema e in streaming su NOW con due nuove storie. Da comingsoon.it