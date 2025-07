Morto Fausto Donzellini addio all’anima della Campaza e papà del Parco delle Cicogne

Ravenna, 29 luglio 2025 – Se n’è andato nella notte, “più in alto delle sue cicogne”, come ha scritto il figlio Gilles in un commosso ricordo pubblicato su Facebook. È morto Fausto Donzellini, fondatore insieme alla moglie Pierangela Patrignani del ristorante La Campaza di Fosso Ghiaia, e ideatore del Parco delle Cicogne, una delle esperienze più singolari e visionarie del nostro territorio. "Abbiamo condiviso questi ultimi giorni sempre parlando di futuro", scrive ancora Gilles. "Anche se sapevi benissimo di avere una malattia che non ti avrebbe lasciato scampo, mi hai insegnato a non abbattermi mai. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

