corea del nord migliaia di turisti nel nuovo resort di wonsan kalma

Molti nordcoreani si stanno godendo le vacanze estive nel resort balneare di Wonsan-Kalma, inaugurato di recente, che secondo i media statali può ospitare quasi 20mila persone, anche se per ora i turisti stranieri non possono accedervi. La portata del divieto, tuttavia, rimane poco chiara. Domenica, inoltre, la Russia ha dato il via a un collegamento aereo regolare tra Mosca e Pyogyang, una mossa che riflette i legami sempre più stretti tra i due Stati e che sembra incoraggiare il turismo nel Paese asiatico. La Corea del Nord dal canto suo sta gradualmente allentando le restrizioni imposte durante la pandemia e riaprendo le frontiere in più fasi.

