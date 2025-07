Venticinque anni dopo la sua vittoria, l'ex gieffina potrebbe tornare nel reality da protagonista in studio. O almeno è quello che vorrebbero a Canale 5. Dopo la vittoria dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi, Cristina Plevani è pronta a rimettere piede nel mondo del reality che l'ha lanciata venticinque anni fa: il Grande Fratello. Ma questa volta niente telecamere h24 nĂ© confessionali: il suo posto, oggi, potrebbe essere in studio, nelle vesti di opinionista. Il Grande Fratello cambia pelle e rispolvera i suoi volti storici Da quando Simona Ventura ha preso in mano le redini del nuovo Grande Fratello in versione classica, Mediaset sembra voler riscrivere le regole del gioco riportando in primo piano l'anima originale del format. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il Grande Fratello vuole Cristina Plevani: la vincitrice della prima edizione tornerà come opinionista?