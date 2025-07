VIDEO | Gli scavi rompono un tubo dell' acqua | geyser di oltre 10 metri sulla strada

Notte di lavoro per i vigili del fuoco che sono intervenuti per una grossa perdita d'acqua in via Laviosa nel quartiere genovese di Pegli. In seguito a degli scavi si è rotto un tubo che ha creato una vera e propria fontana d'acqua, un “geyser” alto piĂą di dieci metri. I vigili del fuoco hanno. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Via al rifacimento delle condotte di acqua e gas in via Dandini. Gli scavi dopo la festa di San Giovanni - Da martedì in via Dandini, Hera ed InRete procederanno con un importante intervento di rifacimento delle condotte di acqua e gas, che durante l’estate verrà condotto anche su parte dell’area di piazza Aguselli, con l’obiettivo di rinnovare i sottoservizi di questa porzione di centro storico.

