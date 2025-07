Con lo scooter contro un palo | ragazzino di 16 anni muore a Cellatica

Cellatica (Brescia), 29 luglio 2025 – Ennesima vittima della strada nel bresciano, dove un ragazzo di 16 anni questa mattina è morto dopo che ha avuto un incidente con il proprio motorino. I fatti sono avvenuti in Franciacorta, a Cellatica, nella mattinata di oggi. La tragedia si è consumata attorno alle 10 e 30 del mattino, in via Camplani, sotto il sole di questo martedì, in cui il sereno è tornato dopo alcuni giorni di pioggia e temporali. Il 16enne stava percorrendo la strada quando ha improvvisamente perso il controllo dello scooter su cui si trovava. Per cause ancora da accertare è andato a schiantarsi contro un palo della luce. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

