Beyoncè da record con il Cowboy Carter Tour | superati i 400 milioni di dollari

BeyoncĂ© continua a macinare record: il suo Cowboy Carter Tour, conclusosi il 26 luglio con l’ultimo live tenutosi a Las Vegas ha raggiunto nuovi numeri importanti consolidando la sua potenza nel panorama musicale. La popstar ha portato a termine il ultimo tour, che ha venduto 1,6 milioni di biglietti con un incasso pari a 407,6 milioni di dollari. Queste cifre hanno portato a nuovi record personali dell’artista al Boxscore conquistati durante le trentadue tappe. Tutti i dat i Boxscore si basano su cifre comunicate a Billboard Boxscore da diverse fonti del settore. La segnalazione è volontaria e alcuni artisti, locali e promotori possono scegliere di non comunicare i dati. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Beyoncè da record con il Cowboy Carter Tour: superati i 400 milioni di dollari

