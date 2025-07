Dazi Usa-Ue | differenze nei testi dell’accordo su chip e digital tax Accordo non vincolante

I dazi su chip e farmaci restano un mistero e piĂą in generale non si tratta di un accordo vincolante. Mentre 11 Paesi europei chiedono un’azione incisiva della Commissione guidata Ursula von der Leyen per difendere il settore dell’acciaio, due giorni dopo la firma dell’accordo con gli Usa nella guerra commerciale scatenata da Donald Trump, l’Unione Europea ha pubblicato un testo chiarificatore sul patto siglato domenica in Scozia. E ci sono differenze rispetto alla scheda informativa resa pubblica dalla Casa Bianca. Tra i punti non concordanti tra i due testi ci sono i dazi su chip e farmaci, che secondo l’esecutivo comunitario al momento non sono tassat i. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dazi Usa-Ue: differenze nei testi dell’accordo su chip e digital tax. “Accordo non vincolante”

Stop ai dazi dopo l’accordo Usa-Cina, firmata la tregua - Durante le trattative sui dazi doganali tenutesi tra Cina e Stati Uniti in Svizzera, i due Pasi si sono accordati per una sospensione delle tariffe che si erano imposti reciprocamente nella recente escalation della guerra commerciale voluta da Donald Trump.

Dazi, Trump pronto ad accordo commerciale con il Regno Unito - Il presidente americano Donald Trump  dovrebbe annunciare che gli Stati Uniti raggiungeranno un accordo commerciale con la Gran Bretagna.

Accordo Usa-Cina: dazi ridotti per 90 giorni. Xi: “Non ci sono vincitori in una guerra commerciale” - Stati Uniti e Cina hanno raggiunto un accordo per ridurre – almeno temporaneamente – i reciproci dazi doganali aggiuntivi imposti nell’ultimo mese.

Dazi, l'Ue frena gli Usa: "L'intesa non è giuridicamente vincolante" - La nota della Commissione differente da quella degli Usa: "Negozieremo ulteriormente per attuare l'accordo. msn.com scrive