L’Olimpic Stadium di Cortina parla bergamasco | il rinnovamento firmato Comelit e Due Esse Impianti

In vista delle olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, l’ Olimpic Stadium di Cortina è stato ufficialmente riconsegnato dopo un intervento di riqualificazione che lo ha trasformato in una struttura moderna e all’avanguardia made in bergamo. L’impianto, destinato a ospitare le gare di curling e la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi, è stato progettato per accogliere oltre 7.000 spettatori, nel rispetto degli standard richiesti per eventi sportivi internazionali. Alla base di questo risultato c’è la collaborazione tra Due Esse Impianti, azienda di Sonico, in provincia di Brescia, con oltre trent’anni di esperienza nel settore impiantistico, e Comelit, realtà bergamasca con sede a Rovetta e specializzata in sistemi di sicurezza integrata. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

