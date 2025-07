Tir si ribalta sull’A12 | il carico invade la strada

Santa Marinella, 29 luglio 2025 – Incidente stradale questa mattina sull’autostrada A12, al chilometro 38 in direzione Civitavecchia: intorno alle ore 11:45 i vigili del fuoco di Cerveteri, equipaggio 26A, sono intervenuti a seguito del ribaltamento di camion, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo finendo di traverso sulla carreggiata. Il tir ha occupato l’intera sede stradale e perdendo parte del carico trasportato. Sul posto sono giunti tempestivamente i pompieri, che hanno lavorato per estrarre il conducente rimasto incastrato tra le lamiere della cabina. Una volta liberato, l’uomo è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118, che lo ha preso in carico sul posto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it