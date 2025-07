Stop alle bottiglie di vetro in centro vietati sia la vendita che il trasporto

Oltre alla chiusura dei minimarket alle ore 20, in centro storico arriva un'altra misura anti-degrado. Dal 1° agosto al 14 settembre, è vietato vendere per asporto, somministrare o portare con sé bevande in contenitori di vetro nell’area, nella fascia oraria 20.00-7.00. Lo stabilisce l'ordinanza. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

