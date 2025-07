Lavoratori stagionali per oltre 30 anni Unipa condannata a risarcire quattro operai dell' Orto Botanico

Alcuni di loro hanno iniziato a lavorare all'Orto Botanico già a partire dagli anni Ottanta, ma nonostante ciò sono stati considerati degli “stagionali” e hanno dovuto firmare ogni anno uno o più contratti. Il tribunale del lavoro ha condannato l'Università degli studi di Palermo a risarcire. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

