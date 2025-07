X-Men | il reboot Marvel è ufficiale annunciato il regista scelto da Kevin Feige

Il boss Marvel ha svelato il nome di colui che si occuperĂ della regia del nuovo corso degli X-Men nel Marvel Cinematic Universe. Nel corso di una conferenza stampa in vista dell'uscita de I Fantastici Quattro - Gli inizi, il capo dei Marvel Studios Kevin Feige ha confermato il nome del regista che dirigerĂ il reboot degli X-Men. Da giorni ormai circolavano voci sulla possibilitĂ che il regista del nuovo percorso cinematografico dei mutanti potesse essere un nome giĂ conosciuto dai fan e Feige ha confermato. Kevin Feige ha annunciato il nome del regista degli X-Men per l'MCU SarĂ Jake Schreier, regista di Thunderbolts, ad occuparsi del reboot degli X-Men nel Marvel Cinematic Universe. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - X-Men: il reboot Marvel è ufficiale, annunciato il regista scelto da Kevin Feige

