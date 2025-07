INGV comunica sisma di lieve entità con epicentro in Irpinia

Un terremoto di magnitudo ML 2.1 √® stato registrato nella mattinata di oggi, 29 luglio 2025, alle 11:48:51 ora italiana (09:48:51 UTC). L‚Äôepicentro √® stato localizzato a 1 chilometro a ovest di Venticano, in provincia di Avellino, con coordinate geografiche 41.0525 N e 14.9038 E e una profondit√†. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Paura ai #CampiFlegrei: una nuova scossa di terremoto è stata registrata questa mattina, giovedì 3 luglio, intorno alle ore 9:00. Il sisma, avvertito distintamente dalla popolazione, ha avuto epicentro nella zona della Solfatara, a circa un chilometro di profondità Vai su Facebook

Ingv: «Campi Flegrei, il sollevamento medio resta di 15 millimetri al mese» - Nella settimana dal 14 al 20 luglio, nei Campi Flegrei, sono stati localizzati 66 terremoti, con il sisma più forte quello di magnitudo 4 con epicentro a Dazio del 18 luglio scorso. Lo riporta msn.com