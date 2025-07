Re Carlo III si è recato in visita presso un centro nucleare in Scozia indossando un kilt rosso Una tradizione che il figlio William non vuole seguire

N on ha ancora iniziato le sue vacanze in Scozia, ma re Carlo III si trova già a Birkhall, la sua residenza nei pressi del castello di Balmoral. Un ultimo impegno di lavoro prima della pausa estiva lo ha visto arrivare ieri nel paesino di Thurso – situato nei pressi del castello di Mey, un tempo appartenuto alla nonna, la Regina Madre – per una visita a un centro nucleare. E come al solito, il sovrano ha indossato l’unico capo adatto all’occasione: un tradizionale kilt. Re Carlo in kilt, Camilla con il trench verde: la nuova coppia reale alla conquista della Scozia X Re Carlo sfoggia un nuovo kilt scozzese. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Re Carlo III si è recato in visita presso un centro nucleare in Scozia, indossando un kilt rosso. Una tradizione che il figlio William non vuole seguire

In questa notizia si parla di: carlo - visita - centro - nucleare

Visita di Carlo e Camilla, arrivano i ringraziamenti dell'ambasciata britannica al museo Byron - "La visita di Stato di re Carlo III e della regina Camilla ha avuto un enorme successo per i rapporti tra Regno Unito e Italia.

Carlo e Camilla in Canada, Buckingham Palace: “Visita breve ma di impatto” - (Adnkronos) – Anche se breve, la visita di due giorni di re Carlo, che inizia oggi in Canada, avrà sicuramente un forte impatto, come ha dichiarato Buckingham Palace.

Carlo e Camilla in Canada, Buckingham Palace: “Visita breve ma di impatto” - (Adnkronos) – Anche se breve, la visita di due giorni di re Carlo, che inizia oggi in Canada, avrà sicuramente un forte impatto, come ha dichiarato Buckingham Palace.

Il nucleare deve tornare al centro della strategia energetica italiana ed europea. Ne ho parlato qui https://whatsapp.com/channel/0029VaP4rSyL2AU3MPgLuo1Q Vai su Facebook

Re Carlo III in Scozia per le vacanze estive. Il suo elegante kilt fa tendenza; San Carlo di Potenza, nuova Tc e spazi rinnovati per la Medicina nucleare. Latronico: Persona al centro; Macron a Londra: al centro difesa, immigrazione e cooperazione energetica.

Re Carlo torna in pubblico: di ottimo umore e in visita a un Centro per ... - Re Carlo, accompagnato dalla regina Camilla, si è recato all' University College Hospital Macmillan Cancer Centre di Londra, dove ha incontrato diversi pazienti. Scrive vanityfair.it

Re Carlo fa visita a un centro oncologico: è il primo impegno pubblico ... - Re Carlo fa visita a un centro oncologico: è il primo impegno pubblico dopo tre mesi di terapia per il cancro. Secondo corriere.it