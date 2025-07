Dazi Ue | Con Usa accordo politico non giuridicamente vincolante

Roma, 29 lug. (askanews) – L’accordo “politico” raggiunto domenica scorsa dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, con il presidente Usa Donald Trump sui dazi commerciali “non è vincolante a livello legale”. Lo precisa la Commissione europea con un comunicato, aggiungendo che “rispetta pienamente la sovranità regolamentare della Ue e protegge le aree sensibili dell’agricoltura comunitaria”. In base all’accordo sottoscritto “oltre ad assumere le iniziative immediate previste, Ue e Usa negozieranno ulteriormente in linea con le loro procedure per attuare pienamente l’accordo politico”, si legge. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: dazi - accordo - politico - vincolante

Stop ai dazi dopo l’accordo Usa-Cina, firmata la tregua - Durante le trattative sui dazi doganali tenutesi tra Cina e Stati Uniti in Svizzera, i due Pasi si sono accordati per una sospensione delle tariffe che si erano imposti reciprocamente nella recente escalation della guerra commerciale voluta da Donald Trump.

Dazi, Trump pronto ad accordo commerciale con il Regno Unito - Il presidente americano Donald Trump dovrebbe annunciare che gli Stati Uniti raggiungeranno un accordo commerciale con la Gran Bretagna.

Accordo Usa-Cina: dazi ridotti per 90 giorni. Xi: “Non ci sono vincitori in una guerra commerciale” - Stati Uniti e Cina hanno raggiunto un accordo per ridurre – almeno temporaneamente – i reciproci dazi doganali aggiuntivi imposti nell’ultimo mese.

#Dazi, #Ue: “Con #Usa accordo politico, non giuridicamente vincolante” Vai su X

LA FOTO NOTIZIA DELLA NOTTE- RIVOLUZIONE CARREFOUR, QUARTUCCIU DICE ADDIO ALLO STORICO SUPERMERCATO: L’ACCORDO DA UN MILIARDO DI EURO PER L’INTERA RETE ITALIANA- È ufficiale: Carrefour Italia passa sotto il controllo d Vai su Facebook

Dazi, Ue: “Con Usa accordo politico, non giuridicamente vincolante”; Dazi le ultime notizie in diretta | L'accordo traballa, la Ue pubblica un testo differente da quello Usa: «Intesa non è vincolante, sulla web tax decidiamo noi»; L’Ue replica agli Usa: “Accordo non vincolante, Trump aveva chiesto dazi al 30%”.

Dazi, Ue: “Con Usa accordo politico, non giuridicamente vincolante” - (askanews) – L’accordo “politico” raggiunto domenica scorsa dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, con il presidente Usa Donald Trump sui dazi commerciali “non ... Segnala askanews.it

Dazi Usa-Ue: differenze nei testi dell’accordo su chip e digital tax. “Accordo non vincolante” - I dazi su chip e farmaci restano un mistero, mentre 11 Paesi europei chiedono un’azione incisiva della Commissione guidata Ursula von der Leyen per difendere il settore dell’acciaio. ilfattoquotidiano.it scrive