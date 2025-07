Dazi l' Italia e altri 10 paesi Ue chiedono uno scudo commerciale per l' acciaio

« Chiediamo alla Commissione di presentare al più presto una proposta per un nuovo quadro di protezione commerciale contro la sovraccapacità siderurgica, operativo dal 1 gennaio 2026 ». È quanto sottolineano 11 Paesi membri – tra cui l'Italia – in un non-paper compilato su iniziativa della Francia. Il nuovo quadro di protezione dell'industria dell'acciaio – si legge nel documento.

Lettera di 11 Paesi europei alla Commissione: "Serve uno scudo commerciale sui dazi per l'acciaio". Il documento scritto su iniziativa della Francia. C'è anche l'Italia.

L'accordo con Trump "evita l'escalation commerciale" e abbassa dal 25 al 15% le tariffe per le quattro ruote. Ma ora von der Leyen è nella bufera.

Dazi Usa al 15% su auto, farmaci e chip. Casa Bianca: Ue non tasserà reti digitali e investirà 600 miliardi; Dazi, 11 Paesi Ue alla Commissione: "Serve scudo commerciale per l'acciaio"; Parigi boccia l'intesa: L'UE sottomessa agli Usa. Rivolta all'Europarlamento: Un disastro

Undici Paesi Ue chiedono a Bruxelles uno scudo commerciale per l'acciaio - Undici Paesi europei tra cui l'Italia hanno chiesto alla Commissione Ue un pacchetto di misure per salvaguardare l'industria siderurgica.

"Serve uno scudo per l'acciaio". La reazione dell'Italia e altri 10 Paesi Ue all'accordo sui dazi - Undici Paesi europei hanno chiesto alla Commissione Europea di proporre al più presto un nuovo meccanismo di protezione da attivare entro il 1° gennaio 2026