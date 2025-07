Oltre 37mila euro per promuovere integrazione e cultura di genere | i progetti vincitori

Sono in totale 37.000 euro i contributi messi a disposizione dall’assessorato all’immigrazione, integrazione e pari opportunitĂ del Comune di Arezzo per sostenere, da una parte, l’integrazione dei cittadini stranieri residenti o dimoranti nel territorio comunale e, dall’altra, la promozione di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: integrazione - euro - oltre - 37mila

Pensione d’invalidità , la Consulta estende integrazione al minimo anche ai lavoratori contributivi dal 1996. L’assegno non può scendere sotto i 603 euro - Con la sentenza n. 94/2025, la Corte costituzionale ha segnato una svolta decisiva per i titolari di assegno ordinario d’invalidità .

Caso Visibilia, i legali di Santanchè chiedono il trasferimento del processo a Roma. Ammessa l'Inps come parte civile; Puntuali i versamenti di integrazione salariale per 80mila lavoratori in cassa integrazione FSBA; Bonus “famiglie” : i 21 bonus per l’anno 2024.

Inps: Cassa integrazione con temperature oltre 35 gradi, anche ... - Inps: Cassa integrazione con temperature oltre 35 gradi, anche percepiti Nel caso in cui la sospensione o la riduzione delle attività lavorative sia disposta con ordinanza della pubblica ... Si legge su ilsole24ore.com