Notte di fine estate a Cittadella

Cittadella (PD) si prepara a vivere una serata speciale all’insegna della bellezza, della condivisione e dell’emozione: Sabato 23 Agosto 2025 si svolgerà la “Notte di fine Estate”, un evento pensato per accogliere famiglie, giovani e turisti in un’atmosfera festosa e coinvolgente.? TUTTE LE SAGRE. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: notte - fine - estate - cittadella

Trovata morta sul sentiero, caccia al ‘pirata’. Le ultime ore prima della fine: la notte in un b&b - Firenze, 7 luglio 2025 – E’ uscita prestissimo dalla casa vacanze nei pressi di Scarperia dove stava soggiornando per una mini vacanza, Franka Ludwig, la 52enne di origini tedesche trovata priva di vita mercoledì scorso ai margini di un sentiero nei boschi di Castagno d’Andrea.

Inter in finale di Champions, il racconto di una notte leggendaria a San Siro: due rimonte, sette gol e un lieto fine - Quando sembrava fatta. E poi quando sembrava finita. Ogni volta che è contato di più l’Inter di Simone Inzaghi è riuscita a trovare qualcosa, non si sa bene cosa, né come o dove, quello che serviva per superare il Barcellona e conquistare la finale di Champions.

Gaza, altri 125 palestinesi uccisi nella notte. Netanyahu: «A Doha si discute di un possibile accordo per la fine della guerra» - Per la prima volta, il team negoziale israeliano impegnato a Doha, in Qatar, ha discusso della possibilità di un rilascio di tutti gli ostaggi e della fine dei combattimenti nella Striscia di Gaza.

CITTADELLA DELLA MUSICA E DELL'ARTE CONCERTO "CONVERSAZIONE CON PAGANINI" Dopo i due concerti musicali di questo fine settimana, il palco della Cittadella della Musica e dell'Arte torna protagonista con La Settimana della Musica organizza Vai su Facebook

Notte di fine estate a Cittadella il 23 agosto 2025; Martedì Grasso, gran finale del Carnevale 2025; Carnevale di Viareggio in estate: eventi, spettacoli e sfilate a luglio e agosto.

Notte di fine estate in centro storico: negozi aperti fino alle 2 - A Melegnano, la "Notte di fine estate" offre musica, cibo, shopping e visite al Castello mediceo. Segnala ilgiorno.it