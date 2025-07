Comunicato Stampa | Presidente Ciambetti incontra Presidente Centro Culturale Italiano di Vancouver Randy Rinaldo

(Arv) Venezia 29 lug. 2025 - Questa mattina, a Palazzo Ferro Fini, il Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti ha ricevuto il Presidente del Centro Culturale Italiano di Vancouver, Randy Rinaldo. Inaugurato nel 1977, il Centro rappresenta un punto di riferimento per la comunitĂ italo-canadese del Lower Mainland – che conta circa 70.000 persone - e per l'intera cittĂ canadese. Fondato da 13 associazioni italiane con l'obiettivo di promuovere e condividere la cultura, i valori e il patrimonio italiano, include oggi una scuola di lingua italiana, un museo e una galleria, una biblioteca e un centro per eventi culturali e spettacoli. 🔗 Leggi su Iltempo.it

