Droni per sorvegliare i cantieri della linea dell' Alta Velocità Brescia Est – Verona

Cepav due, Consorzio incaricato della realizzazione della linea ferroviaria Alta Velocità Alta Capacità Brescia Est – Verona commissionata da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), e Saipem lanciano un innovativo progetto per la sicurezza e la sorveglianza dei cantieri lungo i circa 50 chilometri. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Treni, cantieri estivi a raffica. Dall’Alta Velocità a linee regionali: tratte a rischio - Mancano poche settimane all’ultima campanella dell ’anno scolastico e già sono molte le prenotazioni per le mete estive.

Alta Velocità a Verona, in estate al via i cantieri per l'ingresso ovest - Il progetto del "Nodo AV/AC di Verona: Ingresso Ovest" prevede interventi funzionali all'inserimento della linea Alta Velocità  Brescia est-Verona, attualmente in realizzazione, nella stazione di Porta Nuova, inclusa la realizzazione di 3,6 chilometri di nuova linea AV/AC, 4,2 chilometri di nuova.

Donnarumma (FS): «1200 cantieri al giorno, puntiamo a portare l’alta velocità anche sotto la Manica» - Tra i protagonisti del panel dedicato a infrastrutture e digitale de Il giorno della Verità – l’evento organizzato oggi a Palazzo Brancaccio dal nostro quotidiano - c’è anche Stefano Antonio Donnarumma, amministratore delegato e direttore generale del Gruppo FS.

È stato un pomeriggio di tensione e scontri quello di ieri in Val di Susa, dove la manifestazione No Tav contro i cantieri dell’Alta Velocità Torino-Lione si è conclusa con alcuni disordini. Un gruppo di attivisti ha bloccato l'Autostrada A22 Torino – Bardonecchia, Vai su Facebook

È in corso una violenta protesta nei cantieri dell’alta velocità in Val di Susa Vai su X

