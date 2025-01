Lortica.it - La felicità del gufo non è quella della capinera

Il poeta e filosofo Voltaire era particolarmente sensibile all’ammirazione dei giovani, trovando piacere, in un certo senso, nell’essere adulato. Tra i suoi ospiti nel castello di Ferney, ai piedi delle Alpi, accolse Jean-François de La Harpe, un giovane autore emergente che aveva mostrato promettenti capacità di tragediografo con il debuttosua opera Il Conte di Warwick all’età di soli ventiquattro anni. Tra i due nacque un rapporto di amicizia tanto stretto che La Harpe definiva Voltaire “padre e grand’uomo,” mentre il filosofo lo chiamava affettuosamente “figlio mio.”Jean-François e sua moglie, di grande bellezza, furono ospiti di Voltaire per diversi anni. Durante questo periodo, il filosofo non solo li accolse con generosità, ma si impegnò anche a correggere alcuni testi del giovane autore.