La Digos indaga sul fantoccio di Musk a testa in giù in Piazzale Loreto a Milano

Ladella questura disuldi Elonappeso ain giù in. L'azione è stata rivendicata dal collettivo studentesco universitario "Cambiare Rotta" sul proprio profilo Instagram. Gli accertamenti degli investigatori, partendo dall'analisi delle telecamere di sorveglianza della zona, puntano a individuare i possibili autori. Allo stato non è stato ancora ipotizzato un possibile reato, la cui valutazione spetterà alla Procura didopo che le sarà inviata una prima informativa sull'episodio. Non si esclude comunque che si possa conre in astratto le minacce aggravante, procedibili d'ufficio, nei confronti disulla base del valore simbolico del gesto e il luogo scelto.