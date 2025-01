Ilnapolista.it - Guardiola e Luis Enrique erano ossessionati dalle tattiche già quando giocavano (L’Equipe)

Questa sera si affronteranno in Champions Psg e Manchester City. Sarà anche una sfida tra i due allenatori spagnolie Pep, entrambi ex Barcellona., gli amicie artefici della filosofia blaugranascrive:Sono entrambidi gioco, quasi quanto di se stessi, e questo è senza dubbio ciò che meglio definiscee Pepnella loro seconda vita da allenatori. I due tecnici sono stati in passato fianco a fianco, separati ma mai lontani. La prima grande esperienza comune è arrivata alle Olimpiadi de 92. In tempi in cui la Roja non era ancora una macchina vincente, c’era tanta unione nel gruppo. Non sono stati i calciatori più talentuosi del Barça, ma hanno sempre avuto molta complicità.