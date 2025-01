Liberoquotidiano.it - "Fly down, insolente. Ti credi chissà chi...": bordate contro Antonella Bucci, un caso a "Ora o mai più"

Ora o mai più, recita lo show musicale di Rai 1 del venerdì sera. Ma se va male, c'è sempre domenica. Anzi, Domenica In. Come accade per le puntate dopo Sanremo o con programmi cult come Tale e quale o Ballando con le stelle, Mara Venier ha l'abitudine di invitare in studio gli ospiti più chiacchierati dei programmi di viale Mazzini. E sono sempre scintille, davanti a telecamere e riflettori e fuori, a casa e sui social. Si parte con, diventata celebre da giovanissima grazie a un duetto con Eros Ramazzotti nel classicone anni 90 Amarti è l'immenso. La cantante però finisce nel mirino dei telespettatori: «, fly, Ramazzotti t'ha fatto fare 'na canzone e tiche. Impara a comportarti educatamente coi coach», «Fa più fatica ad arrivare alle note alte di Amarti è l'immenso rispetto a 30anni fa».