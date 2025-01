Quifinanza.it - Auto a idrogeno, i modelli più green che guideremo e le innovazioni del mercato

Una delle frontiere più promettenti relative all’utilizzo dell’è senz’altro quella relativa al settoremotive. L’ha infatti uno straordinario potenziale di sviluppo per la mobilità sostenibile, soprattutto perché consente di tagliare in maniera netta le emissioni di Co2.Come funziona e quanto costa un’Lefunzionano grazie alla cosiddetta fuel cell, tecnologia a celle a combustibile in cui l’viene combinato con l’ossigeno per generare energia elettrica. Questo processo chimico avviene nelle celle a combustibile inserite all’intero dell’e produce solo vapore acqueo, quindi zero emissioni. L’energia così generata alimenta poi un motore elettrico, che permette anche al veicolo di essere totalmente silenzioso.Un’(in gergo si dice Fcev) funziona a trazione elettrica esattamente come un’a batteria (il cui acronimo è Bev), tanto che hanno persino lo stesso motore elettrico.