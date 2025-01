Ilfattoquotidiano.it - “Attenzione, ci sono quattro virus diversi contemporaneamente in giro”: è allarme Quad-Demic, ecco cos’è e i sintomi

Negli Usa è. Si tratta della circolazione ena e contemporanea di– influenza,respiratorio sinciziale (RSV), Covid e noro. L’aumento delle infezioni di questiha indotto, in particolare, a obblighi parziali di mascherina in sei stati degli Stati Uniti. Gli ospedali del Wisconsin, le contee della California e i sistemi sanitari di Illinois, New Jersey, Indiana e New York City ora richiedono mascherine in zone sensibili come gli ambienti sanitari per combattere l’escalation dei casi direspiratori. Un dato tra tutti: negli Usa, i casi di noroal livello più alto in questo periodo rispetto al 2012. In più, i ricoveri ospedalieri per RSVaumentati di quasi il 40% nelle ultime due settimane. Finora, sempre negli Stati Uniti, 37mila personestate ricoverate in ospedale e 1.