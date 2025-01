Ilgiorno.it - Anziani non autosufficienti in Rsa. Uneba: "Chi paga le nostre rette?"

Una sfida, se non una “guerra“, generazionale: rischia di diventarlo ilmento della retta nelle Rsa, soprattutto per i posti dedicati alle persone con Alzheimer, secondo, Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale, che in Lombardia riunisce 450 enti. Il nodo riguarda leper l’assistenza aglinon: molte sentenze, in questi anni, hanno decretato che per un malato di Alzheimer l’assistenza ricevuta in Rsa debba essere gratuita, ma al contempo non è definito ilmento dell’assistenza alle Rsa da parte del Sistema sanitario. In questo limbo, da una parte le strutture sociosanitarie non hanno certezza su chi corrisponderà la retta e, dall’altra, le famiglie se la prendono con le Rsa, accusate di richiedere ilmento non dovuto. Da qui la sollecitazione a fare chiarezza, con una lettera inviata a Governo, Regioni, gruppi parlamentari: la retta è interamente a carico della Regione? "Pensare che una patologia degenerativa cronica determini la totale gratuità del ricovero rischia di far saltare il sistema sanitario nazionale – spiega Luca Degani, presidenteLombardia –.