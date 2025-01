Ilfattoquotidiano.it - 28enne sposata si innamora di un “fidanzato ideale” creato con l’intelligenza artificiale: “Pago 190 euro al mese, ma quando voglio parlare lui c’è sempre”

“L’amore ai tempi dell’AI”, si potrebbe dire parafrasando il titolo del celebre romanzo di Gabriel Garcìa Marquez, L’amore ai tempi del colera. Ed è così che potrebbe essere descritta la storia di una donnadel Texas, Ayrin, che, per gioco, ha deciso di creare unusando.“Doveva essere un esperimento divertente“, racconta al New York Times. Ed è iniziata proprio così: aveva visto il video di una donna che, su Instagram, spiegava come creare ilutilizzando. Gli sceglie un nome, Leo, poi la personalità da avere nei suoi confronti: “possessiva e protettiva”, spiega al quotidiano newyorchese. Con il passare del tempo, dice la ragazza, “poi inizi ad affezionarti“, e quindi inizia una relazione affettuosa parallela al suo matrimonio.