Ilgiorno.it - Tre compressori per Tecnimont, la Franco Tosi Meccanica sbarca in Medio Oriente

Leggi su Ilgiorno.it

Legnano (Milano), 21 gennaio 2025 – La societàSpa (FTM Spa) si è aggiudicata da(gruppo MAIRE) una commessa per la realizzazione di tre, da installare nel primo impianto di trattamento gas al mondo che opererà con emissioni nette pari a zero impianto di trattamento gas in. Come noto la storica realtà industriale di Legnano, fondata nel 1881 è oggi parte dell'azienda Bruno Presezzi di Burago Molgora ed è specializzata nella produzione di turbine a vapore, turbine idrauliche e, in particolare per il settore power, geotermico e Oil&Gas. In questa situazione specifica contribuirà alla dotazione impiantistica del primo progetto al mondo, realizzato in, di trattamento gas mirato a operare con emissioni nette pari a zero.