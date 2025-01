Sport.quotidiano.net - Sparta-Inter, Inzaghi con Lautaro e Thuram per gli ottavi: probabili e orari tv

Leggi su Sport.quotidiano.net

Milano, 21 gennaio 2025 –nel gruppone di squadre a quota 13 punti e a un passo daglidi finale di Champions League, ma serve un ultimo sforzo. L’obiettivo è entrare nelle prime otto e la trasferta di Praga, contro unobattibile, deve rappresentare una ghiotta occasione per Simonedi mettere al sicuro la qualificazione. Di fronte una squadra sulla carta abbastanza debole e ventottesima in graduatoria con appena 4 punti, ma ogni partita fa storia a sé e le insidie sono dietro l’angolo, soprattutto in una fase molto densa di calendario e che ha tolto aqualche rotazione, Acerbi e Bisseck dietro, Calhanoglu in mezzo, così amministrare il doppio impegno è più difficile, perché da un lato evitare gli spareggi in Champions è fondamentale e dall’altro tenere il ritmo del Napoli si in campionato non è così scontato.