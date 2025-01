Ilrestodelcarlino.it - Polizia locale, tra emergenze e formazione

Con 122 incidenti rilevati e oltre 15mila multe, si chiude il bilancio annuale dellastilato in occasione della festa del patrono, San Sebastiano. A nome di tutta l’amministrazione, il sindaco Emanuele Pepa ha voluto fare gli auguri agli agenti e in particolar modo alla comandante Gabriella Luconi, "che ci sono quotidianamente vicini in tante occasioni di vita pubblica, ma anche e soprattutto nei momenti di pericolo ed emergenza. Laè una risorsa imprescindibile per la sicurezza e non smetteremo mai di ringraziare gli agenti in servizio per quanto fatto sino a oggi". Gli agenti in servizio sono appena 13 effettivi di cui uno, Alessio Gabriele Narducci, è stato recentemente assunto con apposito concorso, "ma arriveranno presto – assicura Pepa – a 14 con una nuova assunzione prevista per il 2025".