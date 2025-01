Molte attività manuali richieste tra i lavori del domani

Leggi su Ildenaro.it

Riproponiamo il testo di Flavio Natale della Redazione ASviS, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’ASviS il 9 gennaio 2025 È uscito il 7 gennaio Future of jobs report 2025, il rapporto del World economic forum (Wef) che fa annualmente il punto sullo stato di salute del lavoro a livello globale e sulle traiettorie dei prossimi anni. Lo studio riunisce le opinioni di oltre mille datori di lavoro, che rappresentano collettivamente oltre 14 milioni di dipendenti in 22 settori industriali e 55 economie di tutto il mondo.Le macrotendenze trasformative al 2030Cominciamo dai cambiamenti che influiranno di più sul mercato occupazionale. Il Wef mette in cima alla lista, senza grosse sorprese, l’accesso al mondo digitale e lo sviluppo tecnologico.