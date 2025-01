Lanazione.it - Malore lungo l’argine, muore cinquantenne

Luni (La Spezia), 21 gennaio 2025 – È uscito di casa per fare due passi e fumarsi una sigaretta ma, probabilmente a causa di un, è caduto dalla sponda del torrente Parmignola, trovando la morte. La tragedia si è consumata nella serata di domenica a Luni, a poca distanza dal cimitero di San Martino. La vittima è un muratore originario della Romania, Danut Matasa, di 54 anni, residente nel borgo della Val di Magra assieme alla famiglia. L’episodio è avvenuto poco dopo le 21.30. L’uomo, poco prima, aveva lasciato l’abitazione per uscire a fare due passi e fumarsi una sigaretta, come era solito fare dopo cena. La passeggiataperò è terminata in maniera drammatica, con l’uomo che, forse a causa di un, è precipitato dalla sponda, finendo nel greto del torrente. La moglie, non vedendolo rientrare, è uscita dall’abitazione per cercarlo: è stata lei, poco dopo, a trovare il marito riverso nel torrente, e a chiamare i soccorsi, cercando nel frattempo di aiutare il marito.