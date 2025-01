L’omaggio di Paolo Fresu a Miles Davis al teatro Era di Pontedera

Leggi su Corrieretoscano.it

– Cresce l’attesa per l’opera dedicata adal musicista. AlEra di, sabato 25 alle 21, e domenica 26 gennaio alle 17, arriva kind of, l’opera teatrale e musicale scritta, composta e interpretata da, con cui il grande musicista rende omaggio a. Uno spettacolo che ripercorre la straordinaria vita e carriera di uno dei giganti del jazz del Novecento, sold out da oltre un mese.Affiancato da sette fuoriclasse, con la regia di Andrea Bernard,narra la storia di una leggenda la cui personalità emerge non solo dal suono inconfondibile della sua tromba, ma anche dai tratti intensi e segnati dell’ultimo periodo della sua vita: il volto scavato, gli occhi penetranti, le mani rugose, che hanno toccato il cuore di milioni di appassionati.