Sport.quotidiano.net - Langella ripensa alla Lucchese. "Ci è mancato un po’ di coraggio. Male nell’ultimo passaggio»

"Sicuramente non è il risultato che avremmo voluto". Non lo nasconde Christian. Perchè è vero che il Rimini è già proiettato verso Trapani, ma è anche vero che ancora il pareggio di sabato scorso al ’Neri’ contro labrucia. "Volevamo vincere quella partita – dice il centrocampista biancorosso – e riprendere il nostro cammino verso la vittoria, visto che ci manca in campionato da cinque gare. C’è amarezza. D’altro canto, adesso è andata e dobbiamo pensarecoppa che sarà una partita molto importante. Le nostre energie ora le dobbiamo concentrare tutto su questo".squadra di Buscè è, soprattutto nel primo tempo, quello spirito di iniziativa che i biancorossi sembrano aver smarrito ormai da qualche gara a questa parte. "Sicuramente abbiamo fatto meglio nel secondo tempo rispetto al primo – ammette– nel quale siamo stati un po’ lenti, pocosi.