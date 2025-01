Lanazione.it - In due anni visite quasi raddoppiate. Le sorgenti sono fonte di soddisfazione

Leggi su Lanazione.it

Ledell’Amiata diventano importanti attrattori e i numeri parlano chiaro. A dirlo è Acquedotto del Fiora presentando i numeri dei visitatori alle gallerie dell’acquedotto presenti a Santa Fiora e al Vivo d’Orcia e al museo dell’acqua. Leaumentate del 74% negli ultimi due, con grande partecipazione delle scuole e delle nuove generazioni. Sempre più ragazzi, adulti e bambini scoprono il fascino di questi luoghi, dove la montagna offre in dono il bene più prezioso per la vita: l’acqua. Da gennaio a dicembre dello scorso anno 4.231 persone in totale, oltre mille in più rispetto al 2023 (+32%), accompagnate da guide esperte e in sicurezza, hanno potuto ammirare le due principali fonti di approvvigionamento idrico del territorio servito da AdF: la sorgente di Santa Fiora, la sorgente dell’Ermicciolo a Vivo d’Orcia (Comune di Castiglione d’Orcia, provincia di Siena), con il vicino Museo dell’Acqua di AdF.