Ilrestodelcarlino.it - I Martedì della Luc ripartono dal Volga

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

con il racconto di un grande reportage di viaggio nel cuoreRussia, iLUC, che apriranno oggi, alle 17:30 nell’Aula Magna Manodori di Unimore, con Marzio G. Mian, in dialogo con il professor Davide Papotti. Mian, che ha svolto inchieste in 58 Paesi del mondo – ottenendo nel 2023 il True Story Award per il miglior reportage internazionale – inaugura la stagione 2025 con il suo ‘Blues. Viaggio nel cuoreRussia’ (Feltrinelli Gramma, 2024). Dopo l’invasione dell’Ucraina la Russia appare oggi più distante e impenetrabile che mai. Mian, sfidando i paranoici controllisicurezza, è riuscito a viaggiare per seimila chilometri nel cuore e nell’animaRussia. Per farlo ha scelto la rotta maestra: il. Il viaggio proseguirà con Elisabetta Lalumera, docente di Filosofiamedicina a Bologna:4 febbraio presenterà il suo libro ‘Stare bene.