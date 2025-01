Thesocialpost.it - È morto il tastierista canadese Garth Hudson, noto per aver fatto parte della Band

È scomparso il polistrumentista, celebre per il suo ruolo nella, il leggendario gruppo rock composto da artisti canadesi e americani, che ha raggiunto una vasta popolarità negli anni Sessanta e Settanta.era un virtuoso di vari strumenti, tra cui l’organo elettronico, la fisarmonica e il sassofono, ed era considerato il principale artefice del caratteristico sound, che collaborò frequentemente con Bob Dylan e ottenne un enorme successo con album come Music From Big Pink e The. Con la sua morte,, che aveva 87 anni, è diventato l’ultimo membro del gruppo ancora in vita.Originario dell’Ontario,si unì nel 1961 ai Levon and The Hawks, il gruppo guidato da Levon Helm e Ronnie Hawkins. Insieme a Robbie Robertson, Rick Danko e Richard Manuel, formarono la, attiva dal 1965 fino al 1976 e poi riunita negli anni Ottanta.