Lapresse.it - Donna accoltellata in strada a Sassari: è gravissima. Arrestato un uomo

Unaè in gravissime condizioni dopo essere statanella tarda mattinata di oggi a, nella zona del quartiere Monte Rosello alto. La polizia haun, il presunto aggressore: la, in fin di vita, è stata colpita con una lama molto lunga e ha un rene perforato, trasportata in codice rosso al Santissima Annunziata. Non si sa ancora se ci fosse un rapporto tra i due: gli inquirenti stanno indagando per ricostruire dettagli e movente.