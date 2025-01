Lanazione.it - Cisanello, finte multe agli automobilisti sulla ciclabile: la protesta della Fiab

Pisa, 21 gennaio 2025 - "Questo verbale è scherzoso, ma il problema è serio". È il messaggio che campeggia sulledistribuite questa mattina dalladi Pisa alle automobili parcheggiate lungo la pistadi fronte al pronto soccorso dell’ospedale di. Un flash mob organizzato dalla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, durante il quale gli attivisti, indossando pettorine gialle, hanno simulato il rilascio di "verbali simbolici" per denunciare una situazione che definiscono pericolosa per chi si muove in bicicletta. "Questa situazione rappresenta un rischio concreto per i ciclisti – ha spiegato la presidente, Leonora Rossi –. Chi pedala è costretto a muoversi in uno spazio angusto, con il costante pericolo di essere investito. Non ci sono scuse: esistono 2600 parcheggi disponibili e altri 800 sono previsti entro il 2027.